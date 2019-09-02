دولي

شاهد: قناة إسرائيلية تبُث تسجلات مُسربة لنتنياهو

شاهد: قناة إسرائيلية تبُث تسجلات مُسربة لنتنياهو
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء الاثنين، تسجيلات مُسربة لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، يصرخ فيها ويُهدد وزير الاتصالات السابق أيوب القرا.

وحسب التسجيلات، التي قالت القناة إنها لم تُسمع من قبل، فقد وصف نتنياهو القرا بالمجنون، قائلاً له: "هل جننت ماذا جرى لك؟"، وذلك بعد نشره خبراً في القناة 20 الإسرائيلية عزا فيه إنجازاً في المجال الإعلامي إلى الوزيرة السابقة أيليت شاكيد.

وحسب القناة، فإن أموراً أخرى "فظيعة" يقوم بها نتنياهو في سوق الإتصالات في إسرائيل من أجل أشخاص بعينهم.

 


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