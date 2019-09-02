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غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
وزير خارجية البحرين مع نظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
علق مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على موقف البحرين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله أمس الأحد.

وقال غرينبلات، عبر (تويتر): "البحرين لا تخشى قول الحقيقة، وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات، ويجب على جيران إسرائيل التحدث أيضاً".

وأضاف غرينبلات: "لن يتم مساعدة أي شخص في المنطقة (باستثناء النظام المميت في إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين)؛ إذا لم نكن جميعاً عالياً وواضحين بشأن هذا".

يذكر أن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، انتقد في تصريحاته له استهداف حزب الله لمدرعة إسرائيلية أمس الأحد، مؤكداً على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.


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