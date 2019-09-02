جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو بدونه.



وأعرب جونسون عن اعتقاده "أننا سنتوصل إلى صفقة بشأن "بريكست" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر".



وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "لن أدعو لانتخابات وسنستمر بأجندتنا الحالية"، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.