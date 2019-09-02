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شاهد: قناة (المنار) تعرض فيديو حول عملية حزب الله في مستوطنة (افيفيم)

شاهد: قناة (المنار) تعرض فيديو حول عملية حزب الله في مستوطنة (افيفيم)
رام الله - دنيا الوطن
عرضت قناة (المنار) التابعة لـ (حزب الله)، مشاهد خاصة لعملية الحزب في مستوطنة (افيفيم) يوم أمس الأحد.

وأطلقت منظمة (حزب الله) اللبنانية أمس الأحد، صاروخاً مضاداً للدروع استهدف مدرعة إسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيلي، قبل أن يرد الجيش بشن عشرات الغارات رداً على الاستهداف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين: إن إسرائيل ستواصل العمل لمواجهة تهديد الصواريخ الدقيقة.

وتابع في كلمة له: أن "تل أبيب عملت أمس بحزم ومسؤولية، وحافظنا على أمن مواطنينا وأيضاً على سلامة جنودنا".

وأضاف: الشخص الموجود داخل "السرداب" في بيروت يعلم تماماً لما يعيش في "سرداب"، وفق تعبيره.

وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمنها، بحراً وبراً وجواً، وضد تهديد الصواريخ الدقيقة.

من المقرر، أن يكشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معلومات تفصيلية عن العملية ‏الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

 

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