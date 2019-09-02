نتنياهو: سنواصل العمل ضد التهديد الذي تشكله الصواريخ الدقيقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين: إن إسرائيل ستواصل العمل لمواجهة تهديد الصواريخ الدقيقة.



وقال في كلمة له: أن "تل أبيب عملت أمس بحزم ومسؤولية، وحافظنا على أمن مواطنينا وأيضاً على سلامة جنودنا".





وأضاف: الشخص الموجود داخل "السرداب" في بيروت يعلم تماماً لما يعيش في "سرداب"، وفق تعبيره.





وشدّد على أن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمنها، بحراً وبراً وجواً، وضد تهديد الصواريخ الدقيقة.

رام الله - دنيا الوطن