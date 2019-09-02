كوفاخي: إسرائيل لن ترضى باستمرار مشروع الصواريخ الدقيقة لـ (حزب الله)

صواريخ حزب الله - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أن إسرائيل "لن تقبل بتعرض مواطنيها وجنودها لاعتداءات، ولن ترضى باستمرار مشروع الصواريخ الدقيقة لـ (حزب الله) المقام على الأراضي اللبنانية.



وأضاف خلال اجتماعه لأول مرة مع قائد قوات (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، أن الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة السيناريوهات كافة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



واجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف ‎كوخافي أمس، مع قائد ‎(يونيفيل)، الجنرال ديل كول للمرة الأولى منذ تسلم منصبه.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:‏ إنه تم التخطيط للقاء مسبقًا بهدف التعارف المتبادل والمهني بين القادة وخاصة فيما يتعلق بمهمة (يونيفيل) في جنوب ‎لبنان، والتجديد لولايتها بالإضافة للتوتر السائد بين لبنان وإسرائيل.