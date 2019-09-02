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مساء اليوم.. خطاب لـ"نصر الله" للكشف عن تفاصيل عملية حزب الله الأخيرة

مساء اليوم.. خطاب لـ"نصر الله" للكشف عن تفاصيل عملية حزب الله الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يكشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معلومات تفصيلية عن العملية ‏الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وسيتناول نصر الله في كلمته التي يلقيها ‏في المجلس ‏العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس، العملية الأخيرة ونتائجها، ومدى تخبط المسؤولين الإسرائيليين في التغطية على الخسائر التي ألحقتها العملية بجنود وضباط الجيش الإسرائيلي، وفق قناة (المنار).

وتركز كلمة حسن نصر الله المتوقعة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء ‏اليوم الاثنين، على الدلالات السياسية لهذه العملية، ودورها في الحفاظ على قواعد الاشتباك وتوازن الردع، وسيؤكد جاهزية قوات حزبه للتصدي لأي هجوم أو خرق إسرائيلي فور وقوعه.

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