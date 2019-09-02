وزير إسرائيلي: مستعدون للرد بقوة على أي هجوم ضدنا ولبنان مسؤول

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم الاثنين: إن إسرائيل مستعدة للرد بقوة على أي هجوم ضدها.



ونقلت قناة (ريشت كان): عن كاتس قوله: إن إسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف، "لكننا مستعدون للرد بقوة على أي هجوم ضدنا".





وأكد أن تل أبيب ترى أن لبنان المسؤول الوحيد عن ذلك.



وأطلقت منظمة (حزب الله) اللبنانية أمس الأحد، صاروخاً مضاداً للدروع استهدف مدرعة إسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيلي، قبل أن يرد الجيش بشن عشرات الغارات رداً على الاستهداف.