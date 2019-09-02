رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجتمع مع قائد (يونيفيل) للمرة الأولى





وأطلقت منظمة (حزب الله) اللبنانية أمس صاروخاً مضاداً للدروع استهدف مدرعة إسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيلي، قبل أن يرد الجيش بشن عشرات الغارات رداً على الاستهداف.



رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف ‎كوخافي أمس، مع قائد ‎(يونيفيل)، الجنرال ديل كول للمرة الأولى منذ تسلم منصبه.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:‏ إنه تم التخطيط للقاء مسبقًا بهدف التعارف المتبادل والمهني بين القادة وخاصة فيما يتعلق بمهمة (يونيفيل) في جنوب ‎لبنان، والتجديد لولايتها بالإضافة للتوتر السائد بين لبنان وإسرائيل.