دولي

غانتس: لا خيار سوى العودة لمعركة أخرى في الجنوب

غانتس: لا خيار سوى العودة لمعركة أخرى في الجنوب
بيني غانتس وقائمته في ائتلاف أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
تحدث زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، عن تطورات الأوضاع في الجنوب.

ونقلت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية عن غانتس قوله: أعتقد أنه لن يكون هناك خيار سوى العودة إلى معركة أخرى في الجنوب.

وأضاف: "لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيس وزراء مع ثلاث لوائح اتهام معلقة ولا تزال قائمة".

ويشن غانتس بين الفينة والأخرى، هجوماً كبيراً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية تعامل حكومته مع قطاع غزة.

وكانت (الوكالة الوطنية للإعلام) أكدت أن الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم الإثنين، أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل منتزهات الوزاني قضاء مرجعيون.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن ذلك بواسطة بوكلن عدد 2، فيما تنقل 3 شاحنات الاتربة الى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية.

يشار إلى أن مساء أمس الأحد، أعلن حزب الله عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة (أفيفيم) قرب حدود لبنان الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الرد بإطلاق النار.

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