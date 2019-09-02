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الجيش الإسرائيلي يستأنف أعمال الحفريات على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يستأنف أعمال الحفريات على حدود لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت (الوكالة الوطنية للإعلام) أن الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم الإثنين، أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل منتزهات الوزاني قضاء مرجعيون.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن ذلك بواسطة بوكلن عدد 2، فيما تنقل 3 شاحنات الاتربة الى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية.

يشار إلى أن مساء أمس الأحد، أعلن حزب الله عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة (أفيفيم) قرب حدود لبنان الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الرد بإطلاق النار.

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