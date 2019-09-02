أربعة قتلى خلال اشتباكات بين الحرس الوطني التونسي ومسلحين بولاية القصرين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة بولاية القصرين التونسية، مصرعه اليوم الاثنين، خلال اشتباكات بين الحرس الوطني والمسلحين.



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني، وثلاثة مسلحين.