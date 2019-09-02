دولي

بريطانيا تدرس نشر طائرات بدون طيار في الخليج

بريطانيا تدرس نشر طائرات بدون طيار في الخليج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين: إن المملكة المتحدة تدرس نشر طائرات بدون طيار بريطانية في الخليج في ظل التوتر الحاصل مع إيران.

وحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فإن القوات الجوية الملكية البريطانية تمتلك عددا من طائرات الدرون من طراز "ريبر"، متمركزة في الكويت وتطير فوق العراق وسوريا، لافتة إلى إمكانية إعادة تكليف هذه الطائرات بمهمة جديدة إذا تم اتخاذ قرار نشرها في الخليج.

وستساعد الطائرات بدون طيار وفقا للتقرير، في مراقبة حركة الملاحة حيث تواصل السفن الحربية البريطانية مرافقة الناقلات التي ترفع علم المملكة المتحدة عبر مضيق هرمز.

وكانت المملكة المتحدة طالبت الجمعة الماضي بدعم واسع النطاق لمواجهة تهديدات الشحن البحري في الخليج بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في المضيق في تموز/يوليو.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب قبل حضور اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في هلسنكي الجمعة: "نحتاج إلى أوسع دعم دولي ممكن للتصدي للتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، مجددا التزام بريطانيا إلى جانب ألمانيا وفرنسا بالاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وقال: "الاتفاق النووي هو الاتفاق الوحيد على الطاولة الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسنواصل العمل معا لتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق بالكامل".

وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في بداية أغسطس الماضي، لكن ألمانيا وفرنسا رفضتا المشاركة وسط مخاوف من احتمال تزايد فرص اندلاع صراع مفتوح مع إيران.

أخبار ذات صلة

جيش ميانمار سيقاضي جنوداً على خلفية ارتكابهم فظائع ضد الروهينغا

جيش ميانمار سيقاضي جنوداً على خلفية ارتكابهم فظائع ضد الروهينغا

(دوريان) يدك الباهاما ويصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي

(دوريان) يدك الباهاما ويصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة للمرة الرابعة

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة للمرة الرابعة

مبعوث ترامب: إيران لديها وكلاء بلبنان وغزة تضر بإسرائيل

مبعوث ترامب: إيران لديها وكلاء بلبنان وغزة تضر بإسرائيل

12 قتيلا بانهيار مبنى في مالي

12 قتيلا بانهيار مبنى في مالي

شاهد: هل خدعت اسرائيل حزب الله بشأن مصابيها باستهداف المدرعة؟

شاهد: هل خدعت اسرائيل حزب الله بشأن مصابيها باستهداف المدرعة؟

بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات ضخمة عن الحر

بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات ضخمة عن الحر

غرينبلات: أمريكا تدعم إسرائيل وتؤيد حقها بالدفاع عن نفسها ضد أي هجمات

غرينبلات: أمريكا تدعم إسرائيل وتؤيد حقها بالدفاع عن نفسها ضد أي هجمات

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

فلسطينيات تنتختب هيئة ادارية جديدة

فلسطينيات تنتختب هيئة ادارية جديدة

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

الاحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية بنسبة 14% في فلسطين خلال الربع الثاني

الاحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية بنسبة 14% في فلسطين خلال الربع الثاني

صيدم: اعتقال قيادات فتح الميدانية ترهيب ممنهج

صيدم: اعتقال قيادات فتح الميدانية ترهيب ممنهج

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي استهداف حزب الله لمدرعة بالحدود الشمالية؟

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي استهداف حزب الله لمدرعة بالحدود الشمالية؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

نساء دير بلوط يكرمن وزير الزراعة رياض عطاري

نساء دير بلوط يكرمن وزير الزراعة رياض عطاري

وزير الريادة والتمكين يترأس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الفلسطيني الدولي الأول حول البيئة

وزير الريادة والتمكين يترأس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الفلسطيني الدولي الأول حول البيئة

منوعات

شاهد: سمير صبري يحكي الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية.. أستأصلت صدرها بتشخيص خاطئ

شاهد: سمير صبري يحكي الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية.. أستأصلت صدرها بتشخيص خاطئ

شاهد: عمرو أديب ورجاء الجداوي يختلفان حول أفضلية وفاة الزوج او الزوجة اولا

شاهد: عمرو أديب ورجاء الجداوي يختلفان حول أفضلية وفاة الزوج او الزوجة اولا

شاهد: موقف محرج لـ بيبي عبد المحسن بعد ظهور صرصور على كتفها

شاهد: موقف محرج لـ بيبي عبد المحسن بعد ظهور صرصور على كتفها

شاهد: هاجمها البعض..أول ظهور للإعلامية علا الفارس في قناة الجزيرة

شاهد: هاجمها البعض..أول ظهور للإعلامية علا الفارس في قناة الجزيرة

بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور.. صافيناز تعتزل

بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور.. صافيناز تعتزل

صفاء سلطان تطلب يد الوليد بن طلال

صفاء سلطان تطلب يد الوليد بن طلال

بصورة على إنستجرام .. شمس الكويتية تهاجم الرجال .. بماذا وصفتهم ؟

بصورة على إنستجرام .. شمس الكويتية تهاجم الرجال .. بماذا وصفتهم ؟

لجين عمران تتمنى من السعودية طلب غريب.. ما هو؟

لجين عمران تتمنى من السعودية طلب غريب.. ما هو؟

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني

شاهد: شهادة ضابط أمريكي تشكك في انتحار مارلين مونرو.. والدليل مسرح الجريمة

شاهد: شهادة ضابط أمريكي تشكك في انتحار مارلين مونرو.. والدليل مسرح الجريمة

عربي

مصر تضع ثقلها لاحتواء التوتر بين حزب الله وإسرائيل

مصر تضع ثقلها لاحتواء التوتر بين حزب الله وإسرائيل

جعجع: من غير المسموح لأي طرف زج لبنان بالمواجهة بين واشنطن وطهران

جعجع: من غير المسموح لأي طرف زج لبنان بالمواجهة بين واشنطن وطهران

كاتب سعودي يهاجم حزب الله.. سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل

كاتب سعودي يهاجم حزب الله.. سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل

مصر: ربط حساب رسوم الجمارك بسعر الصرف من البنك المركزي

مصر: ربط حساب رسوم الجمارك بسعر الصرف من البنك المركزي