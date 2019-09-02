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دولي

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة للمرة الرابعة

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة للمرة الرابعة
رام الله - دنيا الوطن
يخضع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، في الأيام المقبلة لجراحة هي الرابعة منذ تعرّضه للطعن قبل نحو عام، بحسب ما أعلنت الرئاسة البرازيلية، أمس الأحد.

وجاء في بيان رسمي، أن الرئيس أجرى فحوصا طبية وسيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهر على أثر الجراحات السابقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولم تحدد الرئاسة موعد الجراحة، لكنّ موقع (جي1) الإخباري قال إنها ستتم في 8 أيلول/سبتمبر.

ووفقا للرئاسة، سيبقى جدول أعمال بولسونارو الدولي كما هو "في الوقت الحالي".

ومن المقرّر أن يشارك بولسونارو، الجمعة، في قمّة لدول الأمازون في ليتيسيا (على الحدود بين كولومبيا والبيرو والبرازيل) لمناقشة الأزمة الناجمة عن الحرائق في الأمازون، قبل توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من 24 أيلول/سبتمبر.

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