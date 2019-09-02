مبعوث ترامب: إيران لديها وكلاء بلبنان وغزة تضر بإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال المعبوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن إيران لديها وكلاء في لبنان وغزة تضر بإسرائيل وتقوض فرص تحقيق السلام وتهدد إمكانية تحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين.





جاء ذلك، عبر صحفته الشخصية على (تويتر)، وذلك في تعليقه على استهداف حزب الله اللبناني لمدرعة إسرائيلية على الحدود الشمالية.









يذكر أن تصعيداً إسرائيلياً مع حزب الله وقع أمس الأحد على الحدود الشمالية بعد استهداف حزب الله لمدرعة اسرائيلية، في حين قصف المدفعيات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية بمئة قذيفة صاروخية.



وأكد غرينبلات أن "الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل وتؤيدها بشكل كامل في حقها بالدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات".