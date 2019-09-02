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دولي

12 قتيلا بانهيار مبنى في مالي

12 قتيلا بانهيار مبنى في مالي
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصا مصرعهم، في باماكو، جراء انهيار مبنى من ثلاث طبقات كان لا يزال قيد الإنشاء ومسكون جزئيا، في وقت انتُشل 26 آخرون منه أحياء وفق ما أعلنت وزارة الأمن والدفاع المدني في مالي.

ولم تحدد الوزارة سبب الكارثة، وكتبت على (تويتر): "تمت نجدة 38 شخصا بينهم 12 توفوا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

حدث الانهيار نحو الساعة 04,00 صباحا بالتوقيت المحلي وتواصلت عمليات الإنقاذ طوال اليوم.

وكانت الوزارة أوضحت في فترة بعد الظهر أنه "بفضل عزم أجهزة الإنقاذ، انتُشلت فتاة تبلغ نحو أربع سنوات من بين الأنقاض حيّة. وانتُشلت ناجية أخرى، لحسن الحظ، من بين الأنقاض بأيدي رجال الإنقاذ".

وأشارت وسائل إعلام محلّية إلى أنّ الطبقة العلوية قيد الإنشاء انهارت على بقيّة الأجزاء المسكونة من المبنى الذي "انهار كقصر من الورق".

وتوجّه وزراء الأمن والدفاع المدني والتخطيط والتضامن ومكافحة الفقر إلى مكان الكارثة لتقديم الدعم للعائلات وتشجيع رجال الإنقاذ.

وانهيار المباني أمر شائع في مالي حيث تُشَيّد مبان كثيرة بلا تصريح.

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