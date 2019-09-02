شاهد: آثار الصواريخ التي أطلقها حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 12 الإسرائيلية، مقطع فيديو، يوضح آثار الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله اللبناني أمس الأحد، من لبنان تجاه مستوطنة (أفيفيم).يشار إلى ان حزب الله اللبناني، أعلن امس الأحد، أن أطلق ثلاثة صواريخ مضادة من نوع (كورنيت) على آلية عسكرية إسرائيلية من نوع (وولف)، عند طريق مستوطنة (أفيفيم)، مما أسفر عن تدميرها بشكل كامل، ومقتل وإصابة من فيها.في المقابل، ردت مدفعية الاحتلال، بـ 100 قذيفة صاروخية، استهدفت عدة مناطق في لبنان.