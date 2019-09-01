شاهد: هل خدعت اسرائيل حزب الله بشأن مصابيها باستهداف المدرعة؟
رام الله - دنيا الوطن
ادعى المعلق العسكري لقناة "كان" الاسرائيلية روعي شارون تعليقاً على هجوم حزب الله ان ما قام به الجيش خلال الحدث في الشمال اليوم هو مشهد خداع تم التخطيط له مسبقا.
وزعم أن الفيديو الذي تم بثه لهبوط طائرة ويظهر خلاله نقل جنود غير مصابين يأتي بهدف إقناع الحزب بأنه تمكن من إصابة الجنود وحقق هدفه، لاحظوا مستوى تمثيل المشهد.
ادعى المعلق العسكري لقناة "كان" الاسرائيلية روعي شارون تعليقاً على هجوم حزب الله ان ما قام به الجيش خلال الحدث في الشمال اليوم هو مشهد خداع تم التخطيط له مسبقا.
وزعم أن الفيديو الذي تم بثه لهبوط طائرة ويظهر خلاله نقل جنود غير مصابين يأتي بهدف إقناع الحزب بأنه تمكن من إصابة الجنود وحقق هدفه، لاحظوا مستوى تمثيل المشهد.
وبثت قناة (الميادين) الفضائية، مساء الأحد، فيديو، يوضح لحظة إخلاء الجنود الإسرائيليين بعد استهداف حزب الله لمدرعة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع على الحدود الشمالية.
ويظهر الفيديو، مجموعة من الجنود الاسرائيليين وهم ينقلون أحد المصابين عبر طائرة مروحية، إلى مستشفى "رمبم" بإسرائيل.
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