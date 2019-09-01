شاهد: هل خدعت اسرائيل حزب الله بشأن مصابيها باستهداف المدرعة؟

وبثت قناة (الميادين) الفضائية، مساء الأحد، فيديو، يوضح لحظة إخلاء الجنود الإسرائيليين بعد استهداف حزب الله لمدرعة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع على الحدود الشمالية.





ويظهر الفيديو، مجموعة من الجنود الاسرائيليين وهم ينقلون أحد المصابين عبر طائرة مروحية، إلى مستشفى "رمبم" بإسرائيل.















