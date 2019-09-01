كاتب سعودي يهاجم حزب الله.. سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل





وقال في تغريدة له عبر"تويتر" لقد تغير المشهد تماما عن2006، وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه ⁧‫إسرائيل‬⁩ وحزب الله.





وأوضح ان هذ المفاهيم التي تغيرت أثبتت الأحداث أنها دولة سلام ن والمفهوم والثاني ان حزب الله ليس إلا الوجه القبيح لإيران‏.





وختم تغريدته الغريبة بالقول:" سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل".





وسبق أن أثار هذا الكاتب الجدل حينما طالب الاحتلال الإسرائيلي القيام بطرد الفلسطينيين من أرضهم وترحليهم إلى الأردن.





رام الله - دنيا الوطنهاجم الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين حزب الله اللبناني قائلاً:" ‏اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية ⁧‫لبنان‬⁩ لاجتثاث حزب الله‬⁩ ".