كاتب سعودي يهاجم حزب الله.. سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين حزب الله اللبناني قائلاً:" اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان لاجتثاث حزب الله ".
هاجم الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين حزب الله اللبناني قائلاً:" اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان لاجتثاث حزب الله ".
وقال في تغريدة له عبر"تويتر" لقد تغير المشهد تماما عن2006، وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه إسرائيل وحزب الله.
وأوضح ان هذ المفاهيم التي تغيرت أثبتت الأحداث أنها دولة سلام ن والمفهوم والثاني ان حزب الله ليس إلا الوجه القبيح لإيران.
وختم تغريدته الغريبة بالقول:" سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيل".
وسبق أن أثار هذا الكاتب الجدل حينما طالب الاحتلال الإسرائيلي القيام بطرد الفلسطينيين من أرضهم وترحليهم إلى الأردن.
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