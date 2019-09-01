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مصر: ربط حساب رسوم الجمارك بسعر الصرف من البنك المركزي

مصر: ربط حساب رسوم الجمارك بسعر الصرف من البنك المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية المصرية، العمل اعتبارا من اليوم، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

 ويعني ذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي. في الوقت الراهن، استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

أوضح بيان الوزارة المصرية، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى. 

وأشارت الوزارة في بيانها،  إلى أن الأشهر الماضية شهدت حدوث استقرار في أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي. 

وأكد البيان أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

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