غرينبلات: أمريكا تدعم إسرائيل وتؤيد حقها بالدفاع عن نفسها ضد أي هجمات
رام الله - دنيا الوطن
أكد مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل.
وأوضح غرينبلات في تغريدة له عبر "تويتر" أن إيران لديها وكلاء في لبنان وغزة تضر إسرائيل، وتقوض فرص السلام وتهدد بمستقبل أفضل للفلسطينيين".
أكد مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل.
وأوضح غرينبلات في تغريدة له عبر "تويتر" أن إيران لديها وكلاء في لبنان وغزة تضر إسرائيل، وتقوض فرص السلام وتهدد بمستقبل أفضل للفلسطينيين".
وقال:" تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل وتؤيد تأييدًا تامًا حقها في الدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات".
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