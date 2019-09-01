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دولي

الخارجية الفرنسية: على الجميع تحمل مسؤولية العودة للهدوء في لبنان

الخارجية الفرنسية: على الجميع تحمل مسؤولية العودة للهدوء في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "نتابع بقلق، تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء في لبنان.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على التوتر الذي وقع مساء اليوم الأحد، بعد تدمير حزب الله اللبناني ألية عسكرية اسرائيلية في مستوطنة (أفيفيم)، ورد جيش الاحتلال بقصف عدة مناطق لبنانية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها اتصال دائم بجميع الفرقاء اللبنانيين. 

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