بعد التطورات على الحدود.. البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان





رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها إلى "مغادرة لبنان على الفور بسببالأحداث والتطورات الأمنية التي يمر بها لبنان".وكانت البحرين نصحت مواطنيها في وقت سابق "بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصاً على سلامتهم".