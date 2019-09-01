شاهد: لبنانيون يلتقطون (السلفي) قرب الحدود مع فلسطين بعد استهداف معسكر "أفيفيم"

وتُظهر الصور التي انتشرت عبر "الفيس بوك" مجموعة من المواطنين وهم يتجمهرون ، ويلتقطون صوراً للسلفي على الحدود الشمالية اللبنانية، بعد دقائق من استهداف حزب الله لالية جنود اسرائيليين بمعسكر "أفيفيم".

وأعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، بعدما دمر آلية عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد، عند طريق مستوطنة (أفيفيم).





وقال الحزب في بيان له: "إن مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر، تمكنا من تدمير آلية عسكرية عند طريق أفيفيم وقتل وجرح من فيها".





من جانبها، أكدت المقاومة اللبنانية، أن تدمير الآلية العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، نفذت عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي.