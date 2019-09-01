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شاهد: لبنانيون يلتقطون (السلفي) قرب الحدود مع فلسطين بعد استهداف معسكر "أفيفيم"

شاهد: لبنانيون يلتقطون (السلفي) قرب الحدود مع فلسطين بعد استهداف معسكر "أفيفيم"
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمواطنين لبنانيون يقومون بالتقاط صور "السليفي" قرب الحدود اللبنانية بعد استهداف معسكر "أفيفيم" من قبل حزب الله عصر اليوم الأحد.

وتُظهر الصور التي انتشرت عبر "الفيس بوك" مجموعة من المواطنين وهم يتجمهرون ، ويلتقطون صوراً للسلفي على الحدود الشمالية اللبنانية، بعد دقائق من استهداف حزب الله لالية جنود اسرائيليين بمعسكر "أفيفيم".

وأعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، بعدما دمر آلية عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد، عند طريق مستوطنة (أفيفيم).

وقال الحزب في بيان له: "إن مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر، تمكنا من تدمير آلية عسكرية عند طريق أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

من جانبها، أكدت المقاومة اللبنانية، أن تدمير الآلية العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، نفذت عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقررت الجهات الأمنية الإسرائيلية، مساء الأحد، عودة الهدوء إلى الشمال وذلك بعد تصعيد الأخير بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلي: إنه صدرت تعليمات من الجيش بالعودة إلى الروتين في جميع مناطق الشمال، باستثناء الأنشطة الزراعية بالقرب من السياج.

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد رد الجيش الإسرائيلي على العملية التي نفذها الحزب اللبناني باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى".



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