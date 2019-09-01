تعرف على مواصفات الآلية العسكرية الاسرائيلية التي دمرها حزب الله اللبناني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف الاعلام الحربي في المقاومة اللبنانية، عن معلومات تتعلق بالآلية العسكرية الإسرائيلية، التي تم استهدافها اليوم الأحد، عند طريق مستوطنة (افيفيم) الاسرائيلية.



وبحسب موقع قناة (nbntv)، فإن هذه الآلية عبارة عن مدرعة من طراز (wolf)، وهي من انتاج شركة (رافاييل) للصناعات العسكرية الاسرائيلية.



وبين الموقع ذاته، أن هذه الالية العسكرية الاسرائيلية المستهدفة، متعددة الاستخدامات، وتتسع لثمانية جنود.



وكانت حزب الله اللبناني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تدمير آلية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي عند طريق مستوطنة (أفيفيم) الاسرائيلية، مما أسفر عن مقتل من فيها، فيما أصيب اخرون.



وقال الحزب في بيان له: "إن مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر، تمكنا من تدمير آلية عسكرية عند طريق أفيفيم وقتل وجرح من فيها".



بدوره، قصف جيش الاحتلال، العديد من المدن اللبنانية، بـ100 قديفة، ردا على اطلاق القذيفة على الألية العسكرية.