دولي

مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج

مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص مصرعهم في النرويج، نتيجة تحطم مروحية وقع اليوم الأحد، بالقرب من مدينة ألتا في شمال البلاد.

وقالت صحيفة (Verdens Gang): "إن الكارثة الجوية وقعت مساء يوم أمس السبت"، منوهة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل خمسة ركاب وقائد الطائرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم العثور على خمس جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك. فيما تقوم الشرطة بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث.

كما نوهت الصحيفة، بأن الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي.

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة أيّ رد من (حزب الله)

الكشف عن تفاصيل استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة أيّ رد من (حزب الله)

روحاني يتّصل بماكرون محذّراً

روحاني يتّصل بماكرون محذّراً

قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي في تكساس

قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي في تكساس

بوكو حرام تقطع رؤوس ثمانية مزارعين بنيجيريا

بوكو حرام تقطع رؤوس ثمانية مزارعين بنيجيريا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا اطلاق النار في ولاية تكساس إلى خمسة قتلى

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا اطلاق النار في ولاية تكساس إلى خمسة قتلى

هندوراس يفتتح مكتباً تجارياً في القدس اليوم

هندوراس يفتتح مكتباً تجارياً في القدس اليوم

إيران تُحذر من خطوة جديدة بشأن التزامات الاتفاق النووي

إيران تُحذر من خطوة جديدة بشأن التزامات الاتفاق النووي

المركز الأمريكي للأعاصير: (دوريان) يتحول إلى الفئة الرابعة

المركز الأمريكي للأعاصير: (دوريان) يتحول إلى الفئة الرابعة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

التربية: إخطار مدارسنا بالهدم سياسة احتلالية لن تكسر إرادة &#34;التعليم المقاوم&#34;

التربية: إخطار مدارسنا بالهدم سياسة احتلالية لن تكسر إرادة "التعليم المقاوم"

الصالح: تحويل (40) مليون شيكل من مخصصات الهيئات المحلية خلال أسبوع

الصالح: تحويل (40) مليون شيكل من مخصصات الهيئات المحلية خلال أسبوع

عيسى:تعهد نتنياهو بضم كافة المستوطنات لالضفة للسيادة الاسرائيلية نسف كلي لاتفاقيات اوسلو

عيسى:تعهد نتنياهو بضم كافة المستوطنات لالضفة للسيادة الاسرائيلية نسف كلي لاتفاقيات اوسلو

مجدلاني يكشف تفاصيل ما تقدمه وزارة التنمية لقطاع غزة

مجدلاني يكشف تفاصيل ما تقدمه وزارة التنمية لقطاع غزة

عشراوي: تصريحات نتنياهو تفضح سياساته وممارساته القائمة على الأرض

عشراوي: تصريحات نتنياهو تفضح سياساته وممارساته القائمة على الأرض

حماس تعلّق على تصريح نتنياهو بشأن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

حماس تعلّق على تصريح نتنياهو بشأن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

(الديمقراطية) تدعو القيادة الرسمية لمد الولايات القضائية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية

(الديمقراطية) تدعو القيادة الرسمية لمد الولايات القضائية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية

الديمقراطية تدعو القيادة لمد الولايات القضائية والقانونية على كامل أراضي 1967

الديمقراطية تدعو القيادة لمد الولايات القضائية والقانونية على كامل أراضي 1967

منوعات

بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور.. صافيناز تفجر تعتزل

بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور.. صافيناز تفجر تعتزل

صفاء سلطان تطلب يد الوليد بن طلال

صفاء سلطان تطلب يد الوليد بن طلال

بصورة على إنستجرام .. شمس الكويتية تهاجم الرجال .. بماذا وصفتهم ؟

بصورة على إنستجرام .. شمس الكويتية تهاجم الرجال .. بماذا وصفتهم ؟

لجين عمران تتمنى من السعودية طلب غريب.. ما هو؟

لجين عمران تتمنى من السعودية طلب غريب.. ما هو؟

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني

شاهد: شهادة ضابط أمريكي تشكك في انتحار مارلين مونرو.. والدليل مسرح الجريمة

شاهد: شهادة ضابط أمريكي تشكك في انتحار مارلين مونرو.. والدليل مسرح الجريمة

شاهد: فستان نوال الكويتية يعرضها لموقف محرج في السعودية

شاهد: فستان نوال الكويتية يعرضها لموقف محرج في السعودية

زفاف ابن كاظم الساهر ولقطات كشفت ما فعله القيصر وأشعل الحفل بقوة

زفاف ابن كاظم الساهر ولقطات كشفت ما فعله القيصر وأشعل الحفل بقوة

هل غازلت إلهام شاهين سوريا بزيارتها الأخيرة؟

هل غازلت إلهام شاهين سوريا بزيارتها الأخيرة؟

بنات تامر هجرس الثلاثة يخطفن الانظار

بنات تامر هجرس الثلاثة يخطفن الانظار

عربي

شاهد: نائب أردني سابق مهاجماً الأعيان: &#34;طلعتونا شحادين&#34;

شاهد: نائب أردني سابق مهاجماً الأعيان: "طلعتونا شحادين"

قناة المنار: مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا اللبنانية

قناة المنار: مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا اللبنانية

روسيا لإسرائيل: رد حزب الله لن يُشعل الحرب

روسيا لإسرائيل: رد حزب الله لن يُشعل الحرب

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية