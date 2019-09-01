مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ستة أشخاص مصرعهم في النرويج، نتيجة تحطم مروحية وقع اليوم الأحد، بالقرب من مدينة ألتا في شمال البلاد.



وقالت صحيفة (Verdens Gang): "إن الكارثة الجوية وقعت مساء يوم أمس السبت"، منوهة إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل خمسة ركاب وقائد الطائرة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم العثور على خمس جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك. فيما تقوم الشرطة بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث.



كما نوهت الصحيفة، بأن الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي.



وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.