شاهد: ما هو الصاروخ المستخدم باستهداف حزب الله للمدرعة الإسرائيلية؟

والكورنيت هو صاروخ موجه مضاد للدروع روسي الصنع، موجه ومصوّب بأشعة ليزر وبشكل نصف أوتوماتيكي، بحيث يصوّب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويوجه علامة تصويب الصاروخ حتى الإصابة.







ويمكن للصاروخ ضرب الطائرات ذات العلو المنخفض وخاصة الطائرات المروحية؛ إلا إنه لا يستعمل في هذه الحالة إلا نادراً لارتفاع ثمنه نسبياً.







يمكن إطلاق الصاروخ من خلال منصة اطلاق خاصة تثبت علي الأرض أو من علي الكتف مباشرة أو من علي منصات اطلاق مثبتة علي عربة مدرعة أو عربة ذات دفع رباعي، ويتم توجيه الصاروخ من خلال موجه بصري من خلال الرامي الذي يتابع توجية الصاروخ حتي يصل إلي هدفه.





والقذيفة من نوع الحشوة الجوفاء والتي يمكنها الانفجار علي مرحلتين يفصل بينها فاصل زمني قصير للغاية بهدف احداث أكبر اختراق في جسم الهدف قبل انفجار القذيفة النهائية.





ويمتلك الصاروخ قدرة علي المناورة من خلال الالتفاف في حلقات دائرية أثناء تحليقه في اتجاهه ناحية الهدف حتي المرحلة الأخيرة التي يطبق فيها الصاروخ علي الهدف ويتوجة إليه بشكل مباشر.





ويختلف مدي الصاروخ من نسخة لأخرى حيث يتراوح مداه بين 2:8 كيلو متر وهو ما يمكنه من استهداف المدرعات علي مسافات بعيدة والمروحيات وهي تطير علي ارتفاعات منخفضة، حيث يعتبر الصاروخ واحد من أبرز المنافسين في فئة الصواريخ المضادة للدبابات.











خاص دنيا الوطنكشفت قناة (الميادين) اللبنانية، أن حزب الله استخدم صاروخ من نوع "كورنيت" مضاداً للدروع في استهداف المدرعة الإسرائيلية جنوب لبنان.ونقلت القناة، عن مصادر في المقاومة اللبنانية، أنه جرى استهداف ناقلة الجند الاسرائيلية عند مستوطنة (أفيفيم)، بشكل مباشر، فيما لم يتم اطلاق النار بعد ذلك.