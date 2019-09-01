حزب الله: مقتل عسكريين إسرائيليين بعدما دمرنا آليتهم عند مستوطنة (أفيفيم)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، بعدما دمر آلية عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد، عند طريق مستوطنة (أفيفيم).
وقال الحزب في بيان له: "إن مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر، تمكنا من تدمير آلية عسكرية عند طريق أفيفيم وقتل وجرح من فيها".
وبحسب قناة (الميادين) الفضائية، فإن الجيش الإسرائيلي فتح الملاجئ لسكان المناطق الشمالية بعد سقوط قذيفة من الجانب اللبناني.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أكد أنه تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع، اليوم الأحد، من لبنان، تجاه بلدة (أفيفيم) في القطاع الاوسط للحدود.
في المقابل، قصفت مدفعية الاحتلال، الأراضي اللبنانية المقابلة لمستوطنة (أفيفيم) الاسرائيلية؛ رداً على إطلاق القذيفة المضادة للدروع.
في المقابل، قصفت مدفعية الاحتلال، الأراضي اللبنانية المقابلة لمستوطنة (أفيفيم) الاسرائيلية؛ رداً على إطلاق القذيفة المضادة للدروع.
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