حزب الله: مقتل عسكريين إسرائيليين بعدما دمرنا آليتهم عند مستوطنة (أفيفيم)

أعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، بعدما دمر آلية عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد، عند طريق مستوطنة (أفيفيم).





وقال الحزب في بيان له: "إن مجموعة الشهيدين زبيب وضاهر، تمكنا من تدمير آلية عسكرية عند طريق أفيفيم وقتل وجرح من فيها".





وبحسب قناة (الميادين) الفضائية، فإن الجيش الإسرائيلي فتح الملاجئ لسكان المناطق الشمالية بعد سقوط قذيفة من الجانب اللبناني.

