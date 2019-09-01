قناة المنار: مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة المنار، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف، مزارع شبعا، في جل الروس وتلال كفر شوبا.
وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت مواداً حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية.
أفادت قناة المنار، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف، مزارع شبعا، في جل الروس وتلال كفر شوبا.
وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت مواداً حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية.
يتبع..
التعليقات