قناة المنار: مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة المنار، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف، مزارع شبعا، في جل الروس وتلال كفر شوبا.وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت مواداً حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية.