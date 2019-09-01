روحاني يتّصل بماكرون محذّراً

الرئيس الايراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الايراني حسن روحاني السبت محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حذّره فيها من أن ايران ستقدم على اتخاذ الخطوة الثانية في اطار التراجع عن التزاماتها النووية في حال لم تف أوروبا بعهودها في هذا المجال.



وزادت حدة التوتر في الخليج منذ أيار العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى في العالم والذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.



وتعرضت سفن لهجمات وطائرات مسيّرة للاسقاط وناقلات نفط للاحتجاز في الخليج في الأشهر الأخيرة.



ويقود ماكرون جهودا لتهدئة الوضع وقد أعرب عن أمله في الجمع بين روحاني وترامب خلال قمة مجموعة السبع.



لكن روحاني قلل من احتمال حدوث ذلك ما لم ترفع الولايات المتحدة أولا العقوبات المشددة التي فرضتها على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي.



وقال روحاني لماكرون في المكالمة الهاتفية : "إذا لم يكن باستطاعة أوروبا تنفيذ التزاماتها، فستتخذ إيران خطوتها الثالثة لخفض التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة".



وأضاف: "هذه الخطوة، مثلها مثل الخطوات الاخرى، ستكون قابلة للرّجوع عنها"، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للحكومة الإيرانية.



وتابع: "لسوء الحظ، بعد هذه الخطوة الأحادية من الولايات المتحدة، لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها".



وأكّد روحاني أنّ "محتوى خطة العمل الشاملة المشتركة غير قابلة للتغيير"، مشيرًا إلى أنّه على جميع الأطراف التزام محتواها.



ولفت روحاني الى أنّ لإيران أولويّتين: "تنفيذ جميع الأطراف الموقّعين على الخطة التزاماتهم بالكامل، وضمان سلامة كل وسائل النقل البحري في كل الممرات المائية، بما في ذلك الخليج ومضيق هرمز".