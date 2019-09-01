قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي في تكساس

رام الله - دنيا الوطنقُتل خمسة أشخاص على الأقلّ برصاص رجل أطلق النار عشوائيّاً على سائقي سيّارات بمدينة أوديسا في تكساس، قبل أن يُقتَل برصاص الشرطة السبت.وقال متحدّث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيّين: "لدينا ما لا يقلّ عن 21 ضحيّة وخمسة قتلى على الأقلّ في هذه المرحلة"، من دون أن يتّضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21.من جهته، أوضح عمدة مدينة ميدلاند القريبة، لقناة فوكس نيوز أنّ هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.وأشارت الشرطة إلى أنّ مسلّحًا أطلق النار على أشخاص عدّة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.وأوضحت شرطة تكساس على فيسبوك أنّ "شخصًا (وربّما اثنين) يطوف أوديسا بمركبة ويُطلق النّار عشوائيًا على الناس"، داعيةً السكّان الى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.وقُتل مطلق النار لاحقًا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر أنه تمّ إطلاعه بما حدث.