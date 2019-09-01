روسيا لإسرائيل: رد حزب الله لن يُشعل الحرب

رام الله - دنيا الوطن

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، عن دبلوماسيين روس قولهم: إن حزب الله اللبناني سيردّ على هجومي الضاحية الجنوبية لبيروت وعقربا السوريّة؛ إلا أن الردّ لن يشعل الحرب.



وبالأمس، كشف الأمين لحزب الله، حسن نصر الله، عن توجه دبلوماسيين وسياسيين له لتجاوز الردّ على الهجوم الإسرائيلي، قائلًا إن الخطير في المسيّرات أنها "تفتح باب الاغتيالات على الساحة اللبنانية لذلك لا بدّ من الرد".







وأضاف أن "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد والإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

وأوضحت الهيئة، أن روسيا إحدى الجهات التي تعمل على خفض التوتر شماليّ البلاد، وأنها قامت بمسارات لذلك، وأجرى وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأسبوع الماضي.والسبت، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكريّة إلى الحدود الشماليّة وعزز قواته البحرية وأغلق المجال الجوي شمالي البلاد، أمام الطيران المدني، كما أرجأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي تدريبًا عسكريًا كان مقررًا الأسبوع المقبل،وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ المجال الجوي أغلق في منطقة كريات شمونة والمنطقة المسماة إسرائيليّة "إصبع الجليل" (تضم أجزاء من الجليل الأعلى)، كما نشر الاحتلال، مؤخرًا، مزيدًا من بطارات القبة الحديديّة في المنطقة.