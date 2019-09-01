بوكو حرام تقطع رؤوس ثمانية مزارعين بنيجيريا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الموالية لتنظيم الدولة ثمانية مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الجماعات.



وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كم عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا أربعة رجال وأسروا اثنين آخرين، وفق (روسيا اليوم).



والسبت قبض المتمردون على أربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم" في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو زعيم مليشيا محلية.



وغالباً ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والجماعات بالمعلومات.



وتنشط جماعة "بوكو حرام" التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.