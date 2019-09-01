هندوراس يفتتح مكتباً تجارياً في القدس اليوم

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الذي وصل إسرائيل أمس السبت، سيفتتح اليوم مكتباً للتجارة والتكنولوجيا بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة.



وأوضحت الصحيفة، أن المكتب سيفتتح بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الشخصيات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعني اعترافًا واضحًا بأن القدس عاصمةً لإسرائيل.وبذلك يصل عدد البعثات الدبلوماسية التي فتحت لها مكاتب في القدس بصفة دبلوماسية إلى خمسة، حيث سيتجول هيرنانديز في أحواض بناء السفن في "إسرائيل"، كما سيلتقي عددًا من المسؤولين، ويعقد اجتماعًا مع رجال الأعمال.وقال ماتي كوهين السفير "الإسرائيلي" في غواتيمالا وهندوراس، إن "إسرائيل" فخورة بحقيقة اعتراف البلدين بالقدس عاصمةً لها، واصفًا رئيس هندوراس بالصديق الحقيقي "لإسرائيل".