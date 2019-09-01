انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين أمس السبت، في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا.



وقال شهود عيان: "إن صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافوا: "يتوقع أن يكون تنظيم الدولة هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".