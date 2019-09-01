انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين أمس السبت، في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا.
وقال شهود عيان: "إن صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضافوا: "يتوقع أن يكون تنظيم الدولة هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".
أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين أمس السبت، في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا.
وقال شهود عيان: "إن صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضافوا: "يتوقع أن يكون تنظيم الدولة هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".
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