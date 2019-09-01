المركز الأمريكي للأعاصير: (دوريان) يتحول إلى الفئة الرابعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن قوة أعصار (دوريان) أشتدت ليصبح "بالغ الخطورة" بسرعة رياح 220 كلم/ساعة، مواصلا طريقه نحو الباهاما والساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية.



وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أن (دوريان)، المتوقع أن يصل باهاماس الأحد، وفلوريدا في ساعة متأخرة من الاثنين أو الثلاثاء.. الإعصار اشتدت قوته ليصبح من الفئة الرابعة"، على مقياس سافير-سمبسون المتكون من خمس فئات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال المركز: "من المرجح أن تشتد العاصفة الماطرة وتمتد بشكل يهدد الأرواح، وتصحبها رياح بقوة إعصار، في أجزاء من شمال غرب باهاماس، حيث صدر تحذير من الإعصار".



من جهته، قال رئيس وزراء باهاماس هوبرت مينيس في مؤتمر صحفي: "إن العاصفة تشكل خطرا على الأرواح".



وأضاف: "إن الذين يرفضون إخلاء أماكنهم يعرضون أنفسهم لخطر كبير جدا.. لا تعرضوا حياتكم وحياة أحبائكم لخطر يمكن تجنبه.. عدم الإجلاء قد يكلفكم حياتكم".



وفيما لا يزال مسار العاصفة غير مؤكد، لم تصدر بعد أوامر لأهالي سواحل فلوريدا بالإجلاء، لكنهم مع ذلك قاموا بتخزين المواد الغذائية والماء وسلع أخرى، كما استعدوا لمغادرة منازلهم.



من جهته، أصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال، إنها "يمكن أن تتحول إلى كارثة".



وقال: "نتوقع فيضانات كبيرة .. ندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدة تكفي سبعة أيام".



من جانبه، أكد الحرس الوطني في فلوريدا وضع نحو 4 آلاف من عناصره في حال تأهب.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وقال إن "دوريان قد يصبح وحشا بكل معنى الكلمة".



وألغى ترامب زيارة إلى بولندا كانت مقررة وأوفد نائبه مايك بينس إلى هناك.