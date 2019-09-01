دولي

اليونان تُقِر مجموعة إجراءات لمعالجة الهجرة غير الشرعية

اليونان تُقِر مجموعة إجراءات لمعالجة الهجرة غير الشرعية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الخارجیة والدفاع في اليونان، أمس السبت، مجموعة من الإجراءات لمعالجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستیلیوس بیتساس، في حديث نقلته وكالة الأنباء اليونانية: "إن المجلس قرر نقل اللاجئين الموجودين في الجزر، إلى مخيمات خاصة داخل البلاد، وذلك لتخفيف الضغط عن الجزر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أنه سيتم كذلك، على الفور نقل مجموعة كبيرة من الأطفال ممن لا مرافقين لهم، لإعادة شملهم مع عائلاتهم في دول الاتحاد الاوروبي.

وستزيد اليونان الرقابة على الحدود الدولية، بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبیة لأمن الحدود ومع الناتو وسيتم خلال ذلك استخدام تقنیات مراقبة حدیثة.

وأشار إلى أن المجلس، قرر أیضا تغییر اللوائح القانونیة، التي تسمح لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتھم، بالاستئناف وتسریع عملیة ترحيلهم إلى بلادهم، مع التأكید على التنفیذ الكامل لاتفاقیة منع الھجرة الموقعة بین الاتحاد الأوروبي وتركیا. ودعا المجلس سلطات أنقرة إلى الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها.

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