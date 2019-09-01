دولي

إصابة نحو 20 شخصاً في حادثة إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

إصابة نحو 20 شخصاً في حادثة إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة تلفزيونية محلية والشرطة، أن نحو 20 شخصاً أصيبوا في حادثة إطلاق نار وقعت أمس السبت، في مدينتي ميدلاند وأوديسا غرب ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة أوديسا على (فيسبوك): " إن شخص أو شخصيْن يقودان سيارتين في أنحاء أوديسا وأطلقا النار عشوائيا على الناس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وأصافت: "هناك عدة ضحايا لإطلاق النار في الوقت الحالي، المشتبه به خطف شاحنة تابعة للبريد الأمريكي".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس)، أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

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