سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً، مصرعهم، أمس السبت، في قصف صاروخي استهدف موقعاً لإحدى الفصائل المسلحة في محافظة إدلب السورية.



وقالت مصادر محلية: "إن الضربات استهدفت اجتماعا لقادة في مجموعات متطرفة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ورجحت المصادر، أن الاستهداف جرى عبر صواريخ أطلقتها مقاتلات تتبع التحالف الدولي.



والمجموعة المستهدفة تنتمي لفصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد، ومجموعات أخرى متحالفة خلال اجتماع انعقد في معسكر تدريب شمال مدينة إدلب على طريق معرة مصرين - الفوعة.