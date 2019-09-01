دولي

فرنسا: قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون والشرطة تستبعد فرضية الإرهاب

فرنسا: قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون والشرطة تستبعد فرضية الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص وأصيب تسعة آخرون، أمس السبت، في حادث طعن ببلدة قريبة من مدينة ليون شرقي فرنسا، فيما استبعدت السلطات فرضية الهجوم المسلح.

وقالت مقاطعة رون الفرنسية: "إن شخصاً قتل فيما جرح تسعة آخرون في هجوم بسكين، وقع في حدود الساعة 16:30 (14:30 ت غ) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابعت: "تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب"، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول.

ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة، بينما تسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء.

وذكر جهاز الإطفاء أن القتيل شاب لا يتجاوز عمره 19 عاما، مضيفا أن أحد الجرحى في حالة الخطر الشديد.

وذكر عمدة ليون جيرار كولومب، أن طبيعة الهجوم غير واضحة، مضيفا: "المهاجم تم توقيفه وهو غير معروف لدى السلطات، وقدم نفسه باعتباره أفغاني".

وفي أيار/مايو الماضي، أدى هجوم بواسطة طرد مفخخ أمام مخبز في وسط ليون إلى إصابة 14 شخصا بجروح طفيفة.

وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عاما) وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ"مبايعته" تنظيم الدولة، وفقا لاعترافاته.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب أمني قصوى، بعد هجمات لمتطرفين عامي 2015 و2016.


 

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