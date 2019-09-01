مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

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رام الله - دنيا الوطن

لقي أمين شرطة بمنطقة الزمالك في القاهرة، مصرعه، أمس السبت، بعد تعرضه لجريمة طعن بسكين، أثناء آدائه لخدمته، حيث تمكنت قوات الأمن من اعتقال منفذ الجريمة.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على مختل نفسياً قام بطعن أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك بسلاح أبيض وتم نقل أمين الشرطة للمستشفى لتلقي العلاج ، قبل أن يعلن عن وفاته"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان قد ورد بلاغ لقوات الأمن من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب والطعن باستخدام سلاح أبيض "سكين" مما أسفر عن إصابته.



وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.