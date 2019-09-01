عربي

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
لقي أمين شرطة بمنطقة الزمالك في القاهرة، مصرعه، أمس السبت، بعد تعرضه لجريمة طعن بسكين، أثناء آدائه لخدمته، حيث تمكنت قوات الأمن من اعتقال منفذ الجريمة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على مختل نفسياً قام بطعن أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك بسلاح أبيض وتم نقل أمين الشرطة للمستشفى لتلقي العلاج ، قبل أن يعلن عن وفاته"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان قد ورد بلاغ لقوات الأمن من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب والطعن باستخدام سلاح أبيض "سكين" مما أسفر عن إصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أخبار ذات صلة

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

غانتس يرد على نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري

غانتس يرد على نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

&#34;رويترز&#34;: البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة &#34;إسراء غريب&#34;

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة "إسراء غريب"

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

منوعات

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

شاهد: قضية &#34;إسراء غرّيب&#34; تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

شاهد: قضية "إسراء غرّيب" تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ &#34;سيلفي الحمام&#34;

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ "سيلفي الحمام"

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

عربي

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم