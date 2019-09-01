عربي

غانتس يرد على نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري

غانتس يرد على نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري
رام الله - دنيا الوطن
وجه بيني غانتس زعيم حزب أزرق-أبيض الاسرائيلي، رسالة تهديد إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، حيث قال: "ارحم لبنان، ولا تجعل الجيش الاسرائيلي يعيده الى العصر الحجري".

رسالة غانتس نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك بعد خطاب نصر الله أمس السبت، والذي هدد فيه إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف غانتس: "دولة لبنان هي الدولة المسؤولة عن أي حدث يخرج من أراضيها".

وكان نصر الله قد قال في وقت سابق خلال خطابه: "سنرد على قضية الطائرتين المسيرتين، وعلى الإسرائيلي، أن يدفع ثمن اعتدائه.

وأوضح، أنه بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينًا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف المسيرات الإسرائيلية في أجواء لبنان.

أخبار ذات صلة

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

&#34;رويترز&#34;: البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة &#34;إسراء غريب&#34;

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة "إسراء غريب"

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

منوعات

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

شاهد: قضية &#34;إسراء غرّيب&#34; تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

شاهد: قضية "إسراء غرّيب" تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ &#34;سيلفي الحمام&#34;

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ "سيلفي الحمام"

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

عربي

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

انفجار بقرتيْن مفخختيْن بمحافظة ديالي العراقية

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

سوريا: عشرات القتلى في قصف استهدف تجمعاً لجماعة مسلحة بإدلب

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

مقتل أمين شرطة طعناً بحي الزمالك والشرطة تعتقل المنفذ

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم