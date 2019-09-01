غانتس يرد على نصر الله: لا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد لبنان للعصر الحجري



وأضاف غانتس: "دولة لبنان هي الدولة المسؤولة عن أي حدث يخرج من أراضيها".



وكان نصر الله قد قال في وقت سابق خلال خطابه: "سنرد على قضية الطائرتين المسيرتين، وعلى الإسرائيلي، أن يدفع ثمن اعتدائه.



وأوضح، أنه بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينًا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف المسيرات الإسرائيلية في أجواء لبنان.



رام الله - دنيا الوطنوجه بيني غانتس زعيم حزب أزرق-أبيض الاسرائيلي، رسالة تهديد إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، حيث قال: "ارحم لبنان، ولا تجعل الجيش الاسرائيلي يعيده الى العصر الحجري".رسالة غانتس نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك بعد خطاب نصر الله أمس السبت، والذي هدد فيه إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.