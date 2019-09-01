الدكتور شقورة يتقدم بمبادرة جديدة لإنهاء أزمة جامعة الأزهر

قدم الدكتور مجدي شقورة، عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر سابقًا، مبادرة لحل أزمة الجامعة.



وتتكون المبادرة حسب ما نشر عبر صفحته على موقع (فيسبوك) من عدة بنود، تصل في النهاية إلى حلولًا تنهي الأزمة.



وتبدأ المبادرة بأن يصدر مرسوم رئاسي بتكليف رئيسًا لمجلس الأمناء فوراً، ويُمنح الرئيس الجديد ثلاثة أيام؛ لتنسيب أعضاء المجلس الجدد.



وقال شقورة: تبادر النقابة حال صدور المرسوم إلى تجميد إغلاق الجامعة حتى ينظر المجلس الجديد في مسألة تعيين رئيس الجامعة، وخلال فترة تجميد خطوات النقابة يُفتح المجال أمام تسجيل الطلبة الجدد، وأداء امتحانات نهاية الفصل الصيفي لطلبة الجامعة.



وأضاف شقورة: "يستأنس مجلس الأمناء برأي اللجنة القانونية وآراء فقهاء القانون في قطاع غزة قبل إصدار القرار النهائي بشأن تعيين رئيس الجامعة".



ودعا لأن تكون المحكمة الإدارية في غزة هي جهة التحكيم إذا نشب خلاف قانوني بعد قرار مجلس الأمناء.



وتابع: "بهذا نعيد للأزهر هيبتها ومكانتها كرمز للمؤسسة الوطنية بغزة ومن يعترض على هكذا اقتراح يكون وعن قناعة تامة لا يريد لجامعة الأزهر مستقبلًا".



وختم شقورة مبادرته بالقول: "أريد جواباً واضحاً على هذا المقترح من الأخوة في الرئاسة وفي حركة فتح على وجه الخصوص".







رام الله - دنيا الوطن