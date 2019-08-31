شؤون فلسطينية

مزهر: استئصال الفكر التكفيري بغزة لا يتم عبر المعالجات الأمنية فقط

مزهر: استئصال الفكر التكفيري بغزة لا يتم عبر المعالجات الأمنية فقط
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، الهجوم على حواجز للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، مؤكداً أن استئصال الفكر التكفيري من جذوره لا يتم عبر المعالجات الأمنية فقط رغم أهميتها، بل عبر إجراءات تنحاز لتعبئة وثقافة وطنية تقوم على التسامح والمحبة والحوار، والقيام بخطوات تخفف من معاناة الشباب، بما يوفر بيئة حاضنة لهم.

وأكد مزهر، خلال احياء ذكرى رحيل الشهيد أبو علي مصطفى، أن الشهيد دعا لسلامة الجبهة الداخلية الفلسطينية، وضرورة انتشالها من الأمراض الداخلية والمهددات ومحاولات طمس هوية الشعب الفلسطيني، ما يستوجب تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، بوقف كل الإجراءات والسياسات التي تنهكه وتستنزفه، والعمل من أجل ضمان الحريات ووقف الإجراءات العقابية المفروضة عليه، وكذلك الرسوم والضرائب والجباية التي تعمق من معاناته.

ودعا مزهر في كلمته كل من يستنزف ويرهق الشعب الفلسطيني، أن ينحاز إلى شعبه لا إلى مصالحه الخاصة، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز صمود المواطن على الأرض ومعالجة همومه، وتخفف من معاناة الفلسطينيين ووقف الصراع والتجاذبات داخل المؤسسات المختلفة.

وأوضح مزهر، أن المقاومة طورت وتتطور على امتداد الوطن العربي من اليمن إلى لبنان إلى العراق وسوريا، مؤكداً أن الجبهة ية تعتبر نفسها جزءاً منها.

وأشار إلى أن الجبهة رغم المصاعب والعقبات والاستهداف الدائم والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت ممسكة ببوصلتها، حافظة لوصايا الشهداء، مضيفا: "لم ولن تساوم على دمائهم، ومستمرة على خطى الشهيد القائد أبوعلي مصطفى والحكيم وأبو ماهر اليماني ووديع وغسان كنفاني وجيفارا غزة".

وشدد مزهر بأن الجبهة ستبقى صوت من لا صوت له، وصوت الجماهير ضد الانقسام والهيمنة والتفرد، وصوت الفقراء والمسحوقين والمهمشين في وجه جماعات المصالح وكل أشكال الفساد ورموزه، وستبقى بنادقها مشرعة إلى صدر الاحتلال.

وتابع: "الشهيد القائد أبو علي مصطفى أوصى بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية باعتبارها عنصر قوتنا، وأساس تحرر الشعوب، وبأن الوحدة لا تُبنى على المحاصصة والتفرد والهيمنة والاستخدام بل على الديمقراطية والشراكة، والحقوق المعبُّرة
عن إرادة شعبنا".

أخبار ذات صلة

الدكتور شقورة يتقدم بمبادرة جديدة لإنهاء أزمة جامعة الأزهر

الدكتور شقورة يتقدم بمبادرة جديدة لإنهاء أزمة جامعة الأزهر

نقابة المحامين تطالب بإلغاء المرسوم الخاص بتخفيض سن التقاعد للقضاة

نقابة المحامين تطالب بإلغاء المرسوم الخاص بتخفيض سن التقاعد للقضاة

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

الأمن الداخلي: تحقيقاتنا مستمرة في قضية تفجيري غزة

الأمن الداخلي: تحقيقاتنا مستمرة في قضية تفجيري غزة

&#34;#يسقط_التقاعد_المالي&#34; موظفو غزة يُطلقون حملة رفضًا للتقاعد ويوجهون رسالة لإشتية

"#يسقط_التقاعد_المالي" موظفو غزة يُطلقون حملة رفضًا للتقاعد ويوجهون رسالة لإشتية

الفرا: لن أستقيل من رئاسة جامعة الأزهر واختزال الأزمة بشخص رئيسها أمر مُعيب

الفرا: لن أستقيل من رئاسة جامعة الأزهر واختزال الأزمة بشخص رئيسها أمر مُعيب

الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن تعليمات لمستوطنيه حول حدث أمني بغلاف غزة

الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن تعليمات لمستوطنيه حول حدث أمني بغلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل طفلًا قرب الحرم الإبراهيمي

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة &#34;إسراء غريب&#34;

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة "إسراء غريب"

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

فشل مبادرة لحل أزمة جامعة الأزهر والإغلاق مستمر

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

الخارجية الفلسطينية تُصدر بياناً حول اختفاء مواطن من غزة بالبوسنة

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

منوعات

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

شاهد: قضية &#34;إسراء غرّيب&#34; تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

شاهد: قضية "إسراء غرّيب" تستفز مشاهير العرب وحساباتهم تشتعل نصرة لها

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ &#34;سيلفي الحمام&#34;

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ "سيلفي الحمام"

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

عربي

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

&#34;رويترز&#34;: البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب