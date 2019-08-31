طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء السبت، عن اسعار المحروقات "الوقود والبنزين" والغاز في قطاع غزة والضفة الغربية لشهر أيلول/ سبتمبر 2019.وحددت هيئة البترول في بيان صحفي، سعر البنزين (95) بـ 5.99 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 6.70 شيكل، والسولار 4.89 شيكل، والكاز بسعر 4.89 شيكل.سعر اسطوانة الغاز في فلسطين 2019:وأكدت الهيئة أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، ستكون بسعر 13 شيكلاً، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 25 شيكلاً، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراماً، بسعر 59 شيكلاً، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 236 شيكلا.ولفتت الهيئة إلى أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.54 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.46 شيكلا، فيما سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.ودعت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالأسعار المعلنة، محذرة أن من يخالف سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.وفيما يلي نسخة من بيان هيئة البترول: