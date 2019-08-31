شؤون فلسطينية

اشتية يتحدث عن قضية "إسراء غريب"

اشتية يتحدث عن قضية "إسراء غريب"
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن "قضية إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع، ونستشعر نبض الشارع تجاهها".

وأضاف اشتية في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، "مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنّا مجتمعاً".

وتابع: "مع إيماننا العميق بأنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده، سنتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبات على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء".

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