الأمن الداخلي: تحقيقاتنا مستمرة في قضية تفجيري غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، أن التحقيقات في التفجيرات التي وقعت في مدينة غزة، لا تزال جارية.وقال الأمن الداخلي، في تصريح نشر عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "ما زالت تحقيقاتنا مستمرة في حادثتي التفجيرين الآثمين، اللذين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية".وأضاف: "إلى حين الانتهاء من التحقيقات والكشف عن خيوط الجريمة نُهيب بوسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم التسرع في تداول الأخبار، واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية".وحذر الأمن الداخلي، "من تناقل وبث الشائعات والأخبار الكاذبة التي يسعى أصحابها إلى ضرب حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة"، وفق تعبيره.