نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

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رام الله - دنيا الوطن

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، امتلاك حزبه مصانع صواريخ دقيقة.



وقال نصر الله، في خطاب، مساء السبت: "الإسرائيلي الذي يصنع الأسلحة النووية والكيميائية، لا يجوز له أن يقول: حزب الله لديه مصانع دقيقة"، مضيفًا: "ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة، لكن لو كان لدينا صواريخ دقيقة، سنُعلن عن ذلك لأن ذلك من حقنا".



وأضاف: الشماعة التي يستند إليها نتنياهو هي ادعاؤه امتلاك حزب الله مصانع صواريخ دقيقة، لكن نقول له إننا لا نمتلك تلك المصانع، لكننا جاهزون، وسنرد على قضية الطائرتين المسيرتين، وعلى الإسرائيلي، أن يدفع ثمن اعتدائه.



وأوضح، أنه بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينًا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف المسيرات الإسرائيلية في أجواء لبنان.



وتابع نصر الله: من المهم، أن يشعر الإسرائيلي بأن الجو ليس مفتوحًا أمامه، والموقف اللبناني الرسمي الشعبي مهم جدًا لأن العدو يُحرض الناس على المقاومة.