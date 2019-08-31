عربي

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب

نصر الله: لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا.. وسنرد على إسرائيل بالوقت المناسب
رام الله - دنيا الوطن
نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، امتلاك حزبه مصانع صواريخ دقيقة.

وقال نصر الله، في خطاب، مساء السبت: "الإسرائيلي الذي يصنع الأسلحة النووية والكيميائية، لا يجوز له أن يقول: حزب الله لديه مصانع دقيقة"، مضيفًا: "ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة، لكن لو كان لدينا صواريخ دقيقة، سنُعلن عن ذلك لأن ذلك من حقنا".

وأضاف: الشماعة التي يستند إليها نتنياهو هي ادعاؤه امتلاك حزب الله مصانع صواريخ دقيقة، لكن نقول له إننا لا نمتلك تلك المصانع، لكننا جاهزون، وسنرد على قضية الطائرتين المسيرتين، وعلى الإسرائيلي، أن يدفع ثمن اعتدائه.

وأوضح، أنه بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينًا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف المسيرات الإسرائيلية في أجواء لبنان.

وتابع نصر الله: من المهم، أن يشعر الإسرائيلي بأن الجو ليس مفتوحًا أمامه، والموقف اللبناني الرسمي الشعبي مهم جدًا لأن العدو يُحرض الناس على المقاومة.

أخبار ذات صلة

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

صحفي إسرائيلي يُهنئ محمد بن سلمان في عيد ميلاده

&#34;رويترز&#34;: البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب

الحريري يحمل &#34;إسرائيل&#34; مسؤولية الاعتداء على الضاحية

الحريري يحمل "إسرائيل" مسؤولية الاعتداء على الضاحية

أول دولة عربية تُعلّق على نقل هندوراس سفارتها للقدس

أول دولة عربية تُعلّق على نقل هندوراس سفارتها للقدس

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

حزب الله يُسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وفد من جمعية رجال الأعمال يتفقد حاجزي التفجير في غزة

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة &#34;إسراء غريب&#34;

وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة "إسراء غريب"

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

الديمقراطية: مسيرات العودة توحد الحركة الجماهيرية في المناطق المحتلة والشتات

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

(الأورومتوسطي) يطالب دولة النرويج بالتحقيق في وفاة فتاة فلسطينية داخل مقر حكومي

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري

الاتفاق على منح صندوق التشغيل الأولوية من قبل (UNDP) بتنفيذ المشاريع التشغيلية

الاتفاق على منح صندوق التشغيل الأولوية من قبل (UNDP) بتنفيذ المشاريع التشغيلية

اشتية: سندعم أي مبادرة أو مشروع أو فكرة رائدة تخرج من المخيم

اشتية: سندعم أي مبادرة أو مشروع أو فكرة رائدة تخرج من المخيم

الاحتلال يقتحم جمعية برج اللقلق بالقدس ويعتقل رئيسها

الاحتلال يقتحم جمعية برج اللقلق بالقدس ويعتقل رئيسها

منوعات

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لأنجلينا جولي

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

هل تزوجت سمية الخشاب من جديد؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ &#34;سيلفي الحمام&#34;

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ "سيلفي الحمام"

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

تعليق الفنان ملحم زين على قرار إليسا

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

منة شلبي تعلق على نبأ زواجها بصورة ساخرة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

باتصال واحد أقنعته نادين نجيم... قصي خولي وافق على ثنائية جديدة

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

ماذا يفعل طفلا تيم حسن مع ناصيف زيتون؟

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

بعد قرار إيقافها لمدة عام.. ريهام سعيد: ذبحوني

عربي

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

خطاب مُفاجئ لحسن نصر الله مساء اليوم

&#34;رويترز&#34;: البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

"رويترز": البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

ثلاثة دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب

سباق تونس الرئاسي.. 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر هارب