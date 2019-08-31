الفرا: لن أستقيل من رئاسة جامعة الأزهر واختزال الأزمة بشخص رئيسها أمر مُعيب

رام الله - دنيا الوطننفى رئيس جامعة الأزهر، عبد الخالق الفرا، وجود أي خلافات شخصية، مع مجلس الأمناء السابق أو الحالي، مشيرًا إلى أنه لن يستقيل من منصبه، لأنه لم يعتد على الهروب من مسؤولياته.وقال الفرا: لا يوجد أي خلافات شخصية مع مجلس الأمناء السابق أو الحالي، مضيفًا: لا نعترض على من يريد الاعتراض علينا، وإنما على الجميع الالتزام بالقانون والقضاء.وأضاف: يجب أن نحتكم للقانون والقضاء، واحترام جامعتنا وعراقتها وتاريخها، لذا يجب إبعاد جامعة الأزهر عن المناكفات السياسية.وأوضح الفرا، أن صورة جامعة الأزهر، أمام المجتمع، يجب ألا تكون مهزوزة، مضيفًا: أن عمل نقابلة العاملين مرفوض، ومن المعيب أن يتم طرد الطلاب والموطفين من على بوابة الأزهر.وأكد أنه يحترم قرارات مجلس الأمناء، حتى لو كان الأمر يتمثل بإقالته.