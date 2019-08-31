الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن تعليمات لمستوطنيه حول حدث أمني بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

تراجع الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن تعليمات أصدرها لمستوطنيه، حول حدث أمني في منطقة غلاف عزة، وذلك بعد إعلانه عن ذلك.





وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن حدثاً أمنياً وقع بمنطقة غلاف غزة، دون توضيح أي تفاصيل تذكر حول الحادثة.وقال موقع (ألموغ بوكير) الإسرائيلي: إنه طلب من سكان إحدى مستوطنات غلاف غزة الدخول إلى مناطق محمية بسبب تهديد أمني، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد المراجعة.وأشار الموقع، إلى أنه تم إبلاغ سكان غلاف غزة بالعودة إلى الروتين، وترك الملاجئ، بعد اشتباه تهديد أمني.